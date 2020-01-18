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"أي في أي ميدل إيست" تختتم مؤتمرها السنوي عن "الطب الإنجابي

السبت 18 يناير 2020 06:45 م بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية

 اختتم أول أمس مؤتمر مسقط السنوي، والذي نظمته مؤخراً عيادة "أي في أي ميدل ايست" بمشاركة خبراء وقادة ورواد في مجال الطب الإنجابي على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك بفندق كراون بلازا القرم هايتس، تحت عنوان: "تحديث العقم: مراجعة للممارسة الشائعة لأخصائي أمراض النساء".

وتناول المؤتمر آخر التطورات والاتجاهات مجال الطب الإنجابي، وتمّ تسليط الضوء خلال المؤتمر على فسيولوجيا المبيض والشيخوخة الأساسية والتهاب بطانة الرحم والعقم نقل الأجنة في عام 2020، والتجميد مقابل الحمل الطبيعي حيث كانت هذه من المواضيع الأكثر أهمية المطروحة حالياً.

ورحّب الدكتور فرانسيسكو رويز، المدير الطبي في عيادة أي في أي ميدل إيست للخصوبة، مسقط بالمتحدثين والضيوف الكرام، فيما انطلق المؤتمر بكلمة افتتاحية للدكتورة اوبما شانكير، أخصائية التلقيح الاصطناعي، مركز اي في اي ميدل ايست للخصوبة، مسقط.

وقال الدكتور فرانسيسكو:"من خلال المؤتمر قمنا بالتعرف على واكتشاف أحدث الفرص في علاجات العقم وشاركنا في حوارات هادفة حول المخاوف الملحة التي تواجه كل من الصناعات الإقليمية والعالمية اليوم" وتعد اي في اي ميدل إيست هي جزء من "اي في اي" الأم الشركة الرائدة عالميًا في تقديم علاجات الخصوبة. وتدير 68 عيادة، وهو مسؤول عن ولادة 160.000 طفل في جميع أنحاء العالم، وتؤمن بأنّ مختبر الأجنة هو محور عمل عيادة الطب التناسلي، وبالتالي فهي تضم أكثر المختبرات تقدمًا في العالم.

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