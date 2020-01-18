جريمة مروعة باليمن.. خطف طفلة وقطع لسانها

أفاقت العاصمة اليمنية صنعاء، على فاجعة اختطاف طفلة ومن ثم رميها بجوار صندوق للقمامة مقطوعة اللسان.

وذكر ناشطون انه بعد فقدان الطفلة لجين ذات الأعوام التسعة بيوم، تم العثور عليها بجانب صندوق للقمامة وعليها آثار تعذيب وحروق في جسدها وقطع الجناة لسانها دون رحمة.

وقالت مصادر إعلامية يمنية إن الجناة الذين خطفوا الطفلة وعذبوها لا يزالون مجهولون، في ظل الانتشار المخيف لظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال والفتيات في مناطق عديدة باليمن.

وكانت أسرة الطفلة لجين أبلغت عن اختفائها في 11 يناير الجاري في صنعاء، وتداول ناشطون صورها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمساعدة الأسرة في العثور عليها مع تنامي ظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال والفتيات.

وادى ازدياد ظاهرة اختطاف الفتيات الى شيوع حالة من الرعب وسط سكان صنعاء الذين يتهمونهم بالارتباط بعصابات وبتوفير الحماية حيث اضطرت بعض الأسر إلى منع أطفالهم ونسائهم من الخروج وحيدات تفادياً لأي حادث.