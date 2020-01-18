جلالة السلطان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي

مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وقد أعرب فخامة الرئيس التركي خلال الاتصال الهاتفي عن صادق تعازيه وخالص مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه. كما أعرب فخامته عن أطيب تمنياته لعاهل البلاد المفدى بالتوفيق في مواصلة المسيرة المباركة لجلالة السلطان الراحل وقيادة الشعب العماني للمزيد من التقدم والرقي والازدهار ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مزيدا من التطور والنماء.

من جانبه عَبر جلالة السلطان المعظم عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس التركي على مشاعره النبيلة ومواساته الصادقة وتمنياته الخالصة. داعيًا الله تعالى أن يجنب فخامته والشعب التركي الصديق كل مكروه، آملا للعلاقات الوطيدة بين البلدين اطراد التطور والنماء لما فيه خير وصالح شعبيهما الصديقين.