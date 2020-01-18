بالصور.. وفاة أقصر رجل في العالم

توفي النيبالي خاجيندرا ماغار، الذي حمل لقب أقصر رجل في العالم، عن عمر 27 عاما.

وأفاد موقع "سكاي نيوز"، أن ماغار فارق الحياة بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، وفقا لما ذكرت عائلته.

وقال شقيقه إنه دخل المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي، لكن في هذه المرة توقف قبله عن النبض.

وكان طول ماغار يبلغ 67 سنتيمترا فقط، ونال لقب أقصر رجل في العالم عام 2010، ووثقت الرقم موسوعة غينيس للأرقام القياسية عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره.

لكنه خسر لقبه لاحقا، بعدما حطم نيبالي آخر يدعى شيندرا دانعي الرقم القياسي، إذ بلغ طول الأخير 54.6 سنتيمترا.

وقال والد الشاب الراحل إنه كان صغيرا للغاية وقت ولادته، بحيث يمكنك وضعه في راحة اليد.

وبصفته أقصر رجل في العالم، سافر ماغار إلى 12 دولة حول العالم، وظهر في برامج تلفزيونية في أوروبا والولايات المتحدة، ونال شهرة واسعة.

واستعانت به نيبال في الترويج للسياحة فيها، إذ نشر صورة له حول العالم تظهر يده فوق أعلى قمة على وجه الأرض، وهي جبل إيفرست.