رئيس موزمبيق: رحيل السلطان قابوس خسارة للعالم أجمع

مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس فيليبي نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه.

أعرب من خلالها باسمه وباسم الحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الصديق عن بالغ الحزن والأسى لتلقيه نبأ وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – رحمه الله –، مؤكدًا مشاركة موزمبيق وشعبها أحزان السلطنة في مصابها الجلل، مشيرًا إلى أن رحيل الفقيد الكبير يعد خسارة ليس لعُمان وحسب بل للجميع ، مستذكرا فخامته جهود جلالة السلطان الراحل واسهاماته لحل الخلافات والصراعات التي عصفت بالشرق الأوسط بالطرق السلمية والإيجابية.