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رئيسة وزراء بربادوس: السلطان قابوس صحب رؤية حكيمة ثاقبة

الجمعة 17 يناير 2020 02:06 م بتوقيت مسقط

رئيسة وزراء بربادوس: السلطان قابوس صحب رؤية حكيمة ثاقبة

مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من  دولة ميا أمور موتيلي رئيسة وزراء بربادوس في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه.

أعربت من خلالها باسمها وباسم الحكومة وشعب بربادوس الصديق عن حزنها  العميق لتلقيها  نبأ وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور– رحمه الله – ، مشيرة إلى أن جلالة السلطان الراحل كان يتمتع برؤية حكيمة واسعة وثاقبة، مكنت السلطنة من تبوؤ مكانتها الحديثة التي تستشرف المستقبل،  وأضافت دولتها أن الأدوار التي أدتها السلطنة بقيادة الفقيد الكبير على المستوى الإقليمي والدولي تعد مفخرة وإرث طيبا لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن  تيمور –رحمه الله -.

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