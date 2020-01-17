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جلالة السلطان يتلقى تهنئة المعولي: مسيرة الشورى ماضية نحو تحقيق الأهداف

الجمعة 17 يناير 2020 02:03 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يتلقى تهنئة المعولي: مسيرة الشورى ماضية نحو تحقيق الأهداف

مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم – حفظه الله ورعاه – برقية تهنئة من سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي  رئيس مجلس الشورى ، بمناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم، فيما يلي نصها:

مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظكم الله ورعاكم-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشرفني يا مولاي وأعضاء مجلس الشورى وموظفيه أن نتقدم لمقام جلالتكم السامي بالتهنئة الخالصة  لتولي جلالتكم مقاليد الحكم في هذا الوطن العزيز، مؤكدين لجلالتكم حفظكم الله البقاء صفا واحدا خلف قيادتكم الحكيمة وبذل النفوس رخيصة لتبقى عمان شامخة أبية عزيزة كريمة.

مولاي صاحب الجلالة

إن مسيرة الشورى التي أرسى أسسها وثبّت أركانها المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- ستبقى مستمرة، ماضية نحو تحقيق الأهداف وبلوغ الغايات والقيام بدور المجلس التشريعي والرقابي في المسيرة المباركة التي توليتم- حفظكم الله- زمام أمورها مستنيرين بتوجيهكم الحكيم ماضين على نهجكم القويم ساعين بكل عزم وإصرار صفا واحدا نحو العلا والمجد والسؤدد.

مولاي صاحب الجلالة

سيبقى مجلس الشورى دوما وأبدا السند المتين والحصن الحصين وسيعمل مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أمال وطموحات أبنائه، مؤكدين لجلالتكم العهد والولاء والبذل والعطاء والثبات والانتماء، متضرعين للمولى جلت قدرته أن يحفظ جلالتكم ويبقيكم ذخرا لهذا الوطن ولأبنائه الكرام وأن يديم على جلالتكم وافر نعمائه ويسبغ عليكم خيره وآلائه وأن تمضي مسيرة الخير والبناء في عهدكم الميمون بخطى ثابتة وعزيمة راسخة وبذل غير محدود.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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