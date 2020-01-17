جلالة السلطان يتلقى تهنئة الشريقي: منتسبو الشرطة يجددون العهد حماةً للحق

مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم – حفظه الله ورعاه – برقية تهنئة من معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشُرطة والجمارك، بمناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم، فيما يلي نصها:

مولاي حضرة صاحب الجلالة السُلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم القائد الأعلى– حفظكم الله ورعاكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يشرفني بمناسبة تولي جلالتكم – نصركم الله – مقاليد الحكم أن أرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات داعيًا الله تعالى أن يكلأكم برعايته وتوفيقه وعونه على الدوام.

مولاي حضرة صاحب الجلالة السُلطان المعظم..

إن منتسبي شرطة عُمان السلطانية ليجددون العهد لجلالتكم نصركم الله –حماةً للحق، وحرّاسًا لبلادنا الغالية، والمحافظة على منجزاتها، وخدمة أهلها الكرام على الوجه الذي ترضون عنه بإذن الله.

حفظكم الله تعالى، ونصركم، وحقق على يديكم لعُمان وشعبكم الوفي مزيدًا من التقدم والازدهار والخير العميم.