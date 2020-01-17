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جلالة السلطان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي

17 يناير 2020 . الساعة 10:20 بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- اتصالا هاتفيا مساء الخميس من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أعرب فخامة الرئيس الأمريكي خلال الاتصال الهاتفي عن حزنه وأسفه البالغ ومواساته الصادقة لرحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمورطيب الله ثراه مؤكدا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السلطنة في مصابها الكبير.

كما أعرب فخامته عن أطيب تمنياته لـ جلالة السلطان المعظم لمواصلة المسيرة المباركة لجلالة السلطان الراحل في قيادة الشعب العماني للمزيد من التقدم والرقي والازدهار ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مزيدا من التطور والنماء.

من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس الأمريكي على مشاعره الطيبة ومواساته الصادقة وتمنياته الخالصة. متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللشعب ءالأمريكي الصديق كل التقدم والرقي وللعلاقات المتينة بين البلدين وشعبيهما الصديقين اطراد التطور والنمو.

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