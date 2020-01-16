جلالة السلطان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي

مسقط- العمانية تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- اتصالا هاتفيا مساء اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعرب فخامة الرئيس الأمريكي خلال الاتصال الهاتفي عن حزنه وأسفه البالغ ومواساته الصادقة لرحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- مؤكدا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السلطنة في مصابها الكبير. كما أعرب فخامته عن أطيب تمنياته لجلالة السلطان المعظم لمواصلة المسيرة المباركة لجلالة السلطان الراحل في قيادة الشعب العماني للمزيد من التقدم والرقي والازدهار ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مزيدا من التطور والنماء. من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس الأمريكي على مشاعره الطيبة ومواساته الصادقة وتمنياته الخالصة. متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللشعب الأمريكي الصديق كل التقدم والرقي وللعلاقات المتينة بين البلدين وشعبيهما الصديقين اطراد التطور والنمو.