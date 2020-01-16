السيسي: مصر لن تنسى مواقف السلطان قابوس الثابتة والقوية

مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه.

أعرب من خلالها فخامة الرئيس عن تلقيه بكل الحزن والأسى نبأ وفاة جلالة السلطان الراحل بعد رحلة عطاء طويلة وعامرة بالنجاح والإنجازات، حقق خلالها المغفور له للسلطنة وشعبها النهضة والعزة والازدهار، مؤكدًا فخامته أنه لن ينسى قيادة السلطان الراحل الحكيمة ومواقفه الثابتة القوية وعلاقته الأخوية الوطيدة والتاريخية بمصر وشعبها الذي يدعو له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدم لشعبه وأمتيه العربية والإسلامية.