ميركل: السلطان قابوس رجل دولة وصوت العقل والحكمة

مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تعزية ومواساة من دولة الدكتورة أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه.

أعربت من خلالها دولة الدكتورة عن تلقيها ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة جلالة السلطان الراحل، واصفة الفقيد الكبير بأنه رجل دولة تميز ببعد نظر، وكرس جهده بشكل مميز من أجل تنمية بلده، مشيرة إلى أنه سيظل باقيًا في الذاكرة بصفته صوت العقل والحكمة، وأضافت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية فقدت برحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- رحمه الله- صديقًا كان عارفًا بثقافتها، موكدة أن علاقة البلدين الثنائية شهدت في عهده نموًا مستمرًا.