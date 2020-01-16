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سوق مسقط يواصل الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي

الخميس 16 يناير 2020 07:13 م بتوقيت مسقط

سوق مسقط يواصل الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي

مسقط- العمانية

واصل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الصعود خلال تداولات الخميس، حيث ارتفاع إلى ستوى 4060.55 نقطة مرتفعًا بـ21.18 نقطة وبنسبة صعود 0.524 في المائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4039.37 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و379 ألف و962 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 19.29 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 5 ملايين و426 ألفًا و749 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.239 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18.91 مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق مليونًا و387 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 31.67 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليونًا و372 ألف ريال عماني؛ أي ما نسبته 31.33 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني 15 ألف ريال عماني وبنسبة 0.34 في المائة.

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