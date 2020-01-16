"السياحة" تطالب الفنادق بوقف الأنشطة الفنية والموسيقية

مسقط- الرؤية

نعت وزارة السياحة وكافة العاملين في القطاع السياحي، المغفور له مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، والذي انتقل إلى جوار ربه مساء الجمعة 14 جمادي الأولى 1441الموافق 10 يناير2020.

وأكدت الوزارة استجابتها للبيان الصادر من البلاط السلطاني الذي يتضمن إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام أربعين يوما.

وطالبت الوزارة المنشآت الفندقية والسياحية بالتوقف التام عن إقامة أية حفلات أو عروض فنية وموسيقية أو أي مظهر من مظاهر الفرح بالمرافق التابعة لها وذلك طوال فترة الحداد ويشمل ذلك عدم استخدام الموسيقى في جميع المناسبات العامة والخاصة التي تقام بالمنشآت الفندقية.

ودعت الوزارة الله أن يتغمد مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان وحسن العزاء.