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جلالة السلطان المعظم يتلقى برقية تعزية من رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية

الخميس 16 يناير 2020 04:25 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان المعظم يتلقى برقية تعزية من رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من 

فخامة الرئيس/ نيكولاس مادورو   رئيس جمهورية فنـزويلا البوليفارية في وفاة - المغفور  له بإذن الله تعالى - جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه -.

عبر من خلالها عن مشاركة جمهورية فنـزويلا البوليفارية  قيادة وحكومة وشعبًا السلطنة مصابها الجلل برحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه -  ، مؤكدًا فخامته أن العالم فقد صاحب الحكمة والعطاء وداعم السلام والاستقرار ، ورحيله يمثل خسارة ليس لعُمان وحسب بل للمجتمع الدولي الذي يقدر عاليًا المساهمات التي قدمها الفقيد الراحل والأدوار التي بذلها لتحقيق السلام والوئام في العالمين الإسلامي والدولي وعمله الدؤوب على اتزان المواقف بين دول العالم .

مؤكدًا أن إرث جلالة السلطان الراحل  القيادي سيبقى مثالا  للعالم على الدوام .

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