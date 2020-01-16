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جلالة السلطان المعظم يتلقى برقيات التهاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم

الخميس 16 يناير 2020 04:23 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان المعظم يتلقى برقيات التهاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم

مسقط - العمانية 

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ برقيات التهاني بمناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم.

 فقد تلقى جلالته برقيات التهاني من كلٍ من: خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

وجلالة الملك/ محمد السادس  ملك المملكة المغربية.

وفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

وفخامة الرئيس/ قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان .

وفخامة الرئيس / إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف.

وفخامة الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية

الديمقراطية.

وفخامة الرئيس/ شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وفخامة الرئيس/ فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية .

وفخامة الرئيس/ كلاوس يوهانيس رئيس رومـانـيا.

وفخامة الرئيسة سيمونيتا سوماروغا رئيسة الاتحاد السويسري.

وفخامة الرئيس/ نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص .

وفخامة/ كـيم جونج- أون رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا

الديمقراطية الشعبية .

وفخامة الرئيس الدكتور/ يانوش أدير رئيس المجر.

وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ال سعود ولي العهد نائب

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

ودولة فيكتور اوربان رئيس وزراء المجر وفخامة الدكتور علي محمد شين رئيس زنجبار.

كما تلقّى جلالته ـ أيدّه الله ـ برقيات التهنئة من كبار المسؤولين الدوليين، ومن أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارين ومن قادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية الأخرى ومن المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والوكلاء، والسفراء العُمانيين، ومن رؤساء البعثات الدبلوماسية بالسلطنة وممثلي المنظمات والهيئات الدولية ومن شيوخ وأعيان البلاد ومن المواطنين.

أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وصادق تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة،  والتوفيق في  مواصلة المسيرة المباركة التي بدأها - المغفور له بإذن الله تعالى - جلالة السلطان قابوس بن سعيد  بن تيمور – رحمه الله - وقيادة الشعب العماني للمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

 

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