جلالته يتلقى برقية تعزية من رئيسة جمهورية كرواتيا

مسقط - العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيسة كوليندا كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه -.

وقد أعربت فخامتها باسمها وباسم الشعب الكرواتي الصديق عن تعازيها الصادقة لجلالة السلطان المعظم والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة الفقيد الراحل مبينة أن السلطان الراحل كرس حياته لتقدم واستقرار

وازدهار السلطنة والشعب العُماني واصفة رحيله بأنه " خسارة للسلطنة وللمجتمع الدولي بأسره " .