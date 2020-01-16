جلالته يتلقى برقية تعزية من رئيس وزراء اليابان

مسقط - العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من دولة شينـزو آبي رئيس وزراء اليابان في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه وقد ضمن دولة رئيس وزراء اليابان البرقية خالص تعازيه ومواساته

لجلالة السلطان المعظم وللحكومة وللشعب العُماني في هذا المصاب الجلل مشيرًا إلى أن الفقيد الكبير منذ توليه مقاليد الحكم عام 1970م تمكن من بناء أمة تجمع بين الحفاظ على العادات والتقاليد والحداثة وساهم في تحقيق التنمية المستدامة للسلطنة واصفًا جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه – بأنه " قائد نال احترام العالم بأسره وساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط " .

وأضاف دولة رئيس الوزراء الياباني أن جلالة السلطان الراحل عبر عن حبه وصداقته لليابان مستذكرًا زيارة إمبراطور اليابان وحرمه للسلطنة حينما كان وليًا للعهد في العام 1994 م والجهود التي بذلها السلطان

الراحل من أجل تعميق أواصر الصداقة بين السلطنة واليابان .. كما تطرق إلى الترحيب الحار الذي حظي به من جانب الفقيد الكبير خلال زيارته للسلطنة في عام 2014م . وعبر دولة شينــزو آبي عن تضامن اليابان مع الشعب العُماني للتغلب على هذا المصاب الأليم معتبرًا أن خسارة جلالة السلطان قابوس بن سعيد

بن تيمور – طيب الله ثراه – الزعيم العظيم الذي يتمتع بالحكمة ونفاذ البصيرة لم تلحق بالشعب العُماني فحسب بل المجتمع الدولي برمته