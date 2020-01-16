جلالته يتلقى برقية تعزية من رئيس وزراء المجر

مسقط - العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من دولة فكتور أوربان رئيس وزراء المجر في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه -

وقد أعرب دولة رئيس الوزراء المجري عن بالغ الأسى لتلقيه نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى مؤكدًا أن الشعب العُماني فقد حاكمًا ملتزمًا بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأن السلطنة شهدت خلال عهده تطورًا شاملًا تحت حكمه السديد على مدار الخمسين عامًا الماضية.