الخميس, 16 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

جلالته يتلقى برقية تعزية من الرئيس الفيتـنامي

الخميس 16 يناير 2020 12:21 م بتوقيت مسقط

جلالته يتلقى برقية تعزية من الرئيس الفيتـنامي

مسقط - العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس الدكتور نجوين فو ترونج رئيس جمهورية فيتـنام الاشتراكية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه-. 
 وأعرب فخامة الرئيس الفيتنامي باسمه وباسم الشعب الفيتنامي الصديق عن أحر تعازيه القلبية لجلالة السلطان المعظم والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة الفقيد الراحل معتبرًا أن رحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه  خسارة كبيرة ليس للسلطنة والشعب العُماني فحسب وإنما للمنطقة والعالم أجمع.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 يناير 2020

جلالته يتلقى برقية تعزية من الرئيس السنغالي

المزيد

16 يناير 2020

جلالته يتلقى برقية تعزية من رئيس وزراء اليابان

المزيد

16 يناير 2020

جلالته يتلقى برقية تعزية من رئيسة جمهورية كرواتيا

المزيد

16 يناير 2020

جلالته يتلقى برقية تعزية من رئيس وزراء المجر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تسجل درجات حرارة منخفضة غير مسبوقة

المحليات - أخبار

السلطان قابوس.. شمس أنارت نهضة عمان المباركة في 5 عقود

المحليات - أخبار

"فورين أفيرز" الأمريكية: جلالة السلطان هيثم بن طارق قائد هادئ وقادر على مواجهة مختلف التحديات

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

185.55 مليون ريال .. أرباح بنك مسقط في 2019

الاقتصاد - محلي

سلاسة تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق الحكم ترسخ الثقة في الاقتصاد الوطني

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة