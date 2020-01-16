جلالته يتلقى برقية تعزية من الرئيس الفيتـنامي

مسقط - العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس الدكتور نجوين فو ترونج رئيس جمهورية فيتـنام الاشتراكية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه-.

وأعرب فخامة الرئيس الفيتنامي باسمه وباسم الشعب الفيتنامي الصديق عن أحر تعازيه القلبية لجلالة السلطان المعظم والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة الفقيد الراحل معتبرًا أن رحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه خسارة كبيرة ليس للسلطنة والشعب العُماني فحسب وإنما للمنطقة والعالم أجمع.