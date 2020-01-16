السلطنة تسجل درجات حرارة منخفضة غير مسبوقة

‏ قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس صحو إلى غائم جزئيًا على المناطق الساحلية لبحر عُمان مع فرص لهطول أمطار متفرقة وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في فترة آخر الليل أو الصباح الباكر على أجزاء من محافظتي الظاهرة والوسطى ‏ وأشارت الأرصاد إلى تدني ملحوظ في درجات الحرارة في معظم ولايات السلطنة وتشكل الصقيع في المناطق الجبلية المرتفعه حيث سجلت محطة الرصد الجوي التابعه للهيئة العامة للطيران المدني في الجبل الأخضر(محطة سيق) 0.5- درجة سيليزية تحت الصفر