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غيث السماء يروي الأودية في المحافظات الشمالية

الخميس 16 يناير 2020 08:53 ص بتوقيت مسقط

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مسقط - العمانية

شهدتْ محافظات جنوب وشمال الباطنة ومسندم ومسقط والداخلية، أمس، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والخفيفة، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

وهطلتْ أمطارٌ خفيفة على محافظة جنوب الباطنة؛ وذلك في ولاية بركاء، تركزت في النعمان والعقدة والرميس، كما هطلت أمطار خفيفة كذلك على ولايات شناص ولوى وصحار وصحم والخابورة، إضافة للسويق. وهطلت أيضًا أمطارٌ خفيفة على محافظة مسندم وذلك على ولاية خصب، تركزت في الحالة وشاطئ بصة وقدى والحاجز وحي السلام والشرجة. وفي ولايتيْ مسقط والسيب، هطلت أمطارٌ متوسطة نزلت على إثرها الشعاب، بينما هطلت على ولاية بوشر أمطارٌ غزيرة جرى على إثرها وادي الغدير. وفي ولاية قريات هطلت أمطار خفيفة على الحاجز والمعلاة والعينين والشهباري وحي الظاهر، بينما هطلت أمطار غزيرة على ولاية مطرح جرى على أثرها وادي عدي ووادي خلفان، فيما شهدتْ ولاية العامرات الحاجز وصياء وسمكت ومدينة النهضة ووادي حطاط والجفينة والمحج والسرين هطول أمطار خفيفة.

وفي محافظة الداخلية، هطلتْ أمطارٌ خفيفة على ولاية بدبد، تركزت في فنجاء، وفي ولاية سمائل سقطت على لزغ وسيح المعيدن.. جعلها الله أمطارَ خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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