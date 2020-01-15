النتائج الأولية للبنوك في 2019: تفوق نوعي في أداء بنكي مسقط ونزوى.. وخسائر للعز

بنك العز يتحول من الربح إلى الخسارة بصافي 9.95 مليون ريال

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أعلن عددٌ من البنوك العاملة في السلطنة النتائج المالية الأولية للعام 2019، والتي أظهرت تفوقاً نوعياً في أداء بنك مسقط وبنك نزوى، فيما تكبد بنك العز خسائر. وعبر الإفصاحات على موقع سوق مسقط للأوراق المالية أعلن بنك مسقط المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، عن النتائج المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتي أظهرت تحقيق البنك ربحاً صافياً قدره 185.55 مليون ريال عُماني للعام 2019م مقارنة بالربح الصافي البالغ 179.63 مليون ريال عماني للعام 2018م أي بزيادة نسبتها 3.3%.

وأوضح البنك في إفصاحه أنَّ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي بلغ 316.97 مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مقارنة بمبلغ 304.29 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2018م. أي بزيادة نسبتها 4.2%.

وبلغت الإيرادات الأخرى 155.21 مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، مقارنة بمبلغ 142.45 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م، أي بزيادة نسبتها 9%، أما مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م فبلغت 195.95 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 190.34 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م، أي بزيادة نسبتها 2.9%.

وخصص البنك مبلغاً قدره 56.13 مليون ريال عُماني لمجابهة خسائر الفروض والخسائر الأخرى للعام 2019م مقابل مخصصات بلغت 43.24 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م، وانخفض صافي محفظة القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 0.7% لتصل إلى 8,879 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 8,939 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2018م، ويعزى الانخفاض في صافي محفظة القروض إلى السداد المسبق لبعض قروض الشركات الكبرى في 2019م.

وارتفع سعر السهم في تداولات الأربعاء بقيمة 12 بيسة مثلت نسبة 2.78% ليصل إلى إغلاق عند 446 بيسة، وجرى تداول ما قيمته 1.862 مليون ريال وكان على رأس الشركات التي أقبل عليها المتداولون مستحوذا على أكثر من 34% من قيم التداولات الإجمالية.

وفي النتائج الأولية لبنك نزوى ظهر أن البنك حقق نسب نمو عالية في أدائه للعام المنصرم؛ حيث حقق نسبة نمو في إجمالي أصوله بلغت 19% لترتفع من 872 مليون ريال في نهاية عام 2018 إلى نحو 1.035 مليار ريال بنهاية 2019، وزادت بنفس النسبة تمويلات العملاء لتفوق 839 مليون ريال خلال العام، ووصل إجمالي ودائع العملاء إلى 797 مليون ريال ارتفاعًا من 712 مليون ريال في العام السابق وبنسبة ارتفاع 12%، وزادت حقوق المساهمين إلى 148 مليون ريال بارتفاع 8% عما كانت عليه في 2018، وحقق البنك أرباحاً صافية بعد الضرائب قاربت 10.18 مليون ريال بزيادة 36% عما كانت عليه في نهاية 2018. وارتفع السهم في إغلاق الأربعاء إلى 95 بيسة بنسبة 2.13%.

أما بنك العز فرغم ارتفاع الأصول والودائع إلا أن النتائج المالية الأولية أظهرت تحولا من الأرباح إلى الخسارة؛ حيث وصل صافي الخسارة إلى 9.95 مليون ريال بعد أن كان قد حقق ربحاً صافياً في نهاية 2018 بأكثر من مليوني ريال وهو ما يمثل تراجعاً نسبته 596%.

وأوضحت البيانات الأولية أن صافي ذمم التمويل المدينة ارتفع من 553.3 مليون ريال في نهاية 2018 إلى نحو 572 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2019، وبنسبة زيادة 3.4%، وزادت قيمة إجمالي الأصول إلى 719 مليون ريال تقريبا بنسبة زيادة 5.3% من 683 مليون ريال تقريبا في نهاية 2018، كما زاد صافي الإيرادات التشغيلية وإن كان بشكل طفيف للغاية، مقابل زيادة المصروفات التشغيلية بأكثر من مليون ريال، وتراجع إجمالي حقوق المساهمين من حوالي 78 مليون ريال إلى 70 مليون ريال في نهاية العام المنصرم.