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الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند يقدم واجب العزاء بسفارتنا في باريس

الأربعاء 15 يناير 2020 08:16 م بتوقيت مسقط

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الرؤية- خاص

قدم فخامة فرونسوا هولاند الرئيس الفرنسي السابق تعازيه اليوم في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيدبن تيمور- طيب الله ثراه- وذلك بمقر السفارة العمانية في باريس.

وكان في استقبال فخامته، سعادة السفير الشيخ الدكتور غازي بن سعيد البحر الرواس والطاقم الدبلوماسي بالسفارة.

وعبر الرئيس الفرنسي السابق في كلمة مكتوبة في سجل الزيارات بالسفارة، عن بالغ حزنه وعميق مواساته للشعب العماني في وفاة جلالة السلطان الراحل- رحمه الله-، قائلا إن جلالة السلطان قابوس جعل من السلطنة بلدا رائعا ومحل اهتمام وإعاجب مختلف دول وشعوب العالم. وأعرب هولاند عن ثقته في أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- سيواصل استكمال مسيرة التطوير والنماء، وسيسير على النهج القابوسي القويم، ودعم تطور العلاقات العمانية الفرنسية في مختلف المجالات.

حضر المقابلة عدد من أفراد البعثة الدبلوماسية في سفارة السلطنة لدى فرنسا.

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