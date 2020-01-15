قفزة في أداء سوق مسقط بربح 62 نقطة.. وأحجام التداولات ترتفع 159%

الرؤية - نجلاء عبدالعال

شهدتْ جلسة أمس أداءً مميزًا في تداولات سوق مسقط؛ حيث ارتفعتْ قيمة التداولات 209%، كما زادت أحجام التداولات بنسبة 159%، وزاد عدد الصفقات ليصل إلى 1252 صفقة، وهو أعلى عدد صفقات في جلسة واحدة منذ أبريل 2018، وزادت القيمة السوقية الإجمالية 92.55 مليون ريال لتصل إلى 18.862 مليار ريال تقريبا.

وأغلق "مسقط 30" عند مستوى 4039 نقطة مرتفعا 62 نقطة عن آخر مستوى إغلاق في جلسة 9 يناير، وشكلت الزيادة نسبة 1.56%، كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 5.43 مليون ريال تقريبا بزيادة 209% عما كانت عليه في آخر جلسة تداولات، وارتفعت أحجام التداولات بنسبة 159% لتصل إلى 28.7 مليون ورقة مالية.

وسجَّلت تداولات الأفراد العمانيين زيادة ملحوظة على الشراء؛ حيث مثل شراؤهم أكثر من 57% من إجمالي الشراء، فيما لم تصل نسبة بيعهم إلى 29% من إجمالي البيع، ومن بين 39 ورقة مالية جرى التداول عليها، ارتفع إغلاق 30 ورقة، فيما لم تتراجع سوى ورقتين فقط؛ هما: سهم العمانية القطرية للتأمين بقيمة بيسة واحدة وفي صفقة واحدة فقط، وسهم مسندم للطاقة الذي فقد بيستين من سعر آخر إغلاق له.

وارتفعتْ جميع مؤشرات السوق، ووصلت الزيادة في مؤشر قطاع الصناعة إلى 2.64% ليصل إلى 4396 نقطة، وزاد مؤشر القطاع المالي بمقدار 119 نقطة ليرتفع إلى 6469 نقطة، كما زاد مؤشر قطاع الخدمات ليصل إلى 1945 نقطة، وقاربتْ نسبة ارتفاع مؤشر السوق الشرعي 2%، ووصل إلى 548 نقطة.