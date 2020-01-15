لجنة التوفيق والمصالحة بالبريمي تباشر العمل بالتسجيل الإلكتروني للدعاوى

البريمي-سيف المعمري

ترأس فضيلة القاضي سعيد بن شامس بن مهنا المعمري، رئيس محكمة البريمي الإبتدائية ولجنة التوفيق والمصالحة بالبريمي اجتماع اللجنة الأول لعام 2020م، بحضور الأعضاء من الشيوخ والرشداء وسليم بن هاشل بن سالم الغريبي المكلف بأعمال مدير اللجنة.

وخلص الاجتماع إلى تحديد انعقاد الجلسات وتوزيعها، والتأكيد على كيفية التحقق من الوقائع، ووضع خيرات التسوية، وتدوير الأعضاء بناءً على ما جاء بخطاب سعادة وكيل العدل، كما تم مناقشة تسجيل الطلبات ومباشرة العمل بالنظام الإلكتروني الجديد في التسجيل.

وتسهم لجنة التوفيق والمصالحة في إيجاد تسويات عادلة مرضية بين المتخاصمين، ويمثل الصلح فيها حكماً نهائياً، كما إن إجراءات تسجيل الدعاوى مجانية ومواعيد عقد جلسات الصلح قريبة بالإضافة إلى خصوصية الجلسات وسريتها التامة.