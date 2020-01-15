الأربعاء, 15 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
18 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

لجنة التوفيق والمصالحة بالبريمي تباشر العمل بالتسجيل الإلكتروني للدعاوى

الأربعاء 15 يناير 2020 06:52 م بتوقيت مسقط

لجنة التوفيق والمصالحة بالبريمي تباشر العمل بالتسجيل الإلكتروني للدعاوى

 

 

البريمي-سيف المعمري

 

ترأس فضيلة القاضي سعيد بن شامس بن مهنا المعمري، رئيس محكمة البريمي الإبتدائية ولجنة التوفيق والمصالحة بالبريمي اجتماع اللجنة الأول لعام 2020م، بحضور الأعضاء من الشيوخ والرشداء وسليم بن هاشل بن سالم الغريبي المكلف بأعمال مدير اللجنة.

وخلص الاجتماع إلى تحديد انعقاد الجلسات وتوزيعها، والتأكيد على كيفية التحقق من الوقائع، ووضع خيرات التسوية، وتدوير الأعضاء بناءً على ما جاء بخطاب سعادة وكيل العدل، كما تم مناقشة تسجيل الطلبات ومباشرة العمل بالنظام الإلكتروني الجديد في التسجيل.

وتسهم لجنة التوفيق والمصالحة في إيجاد تسويات عادلة مرضية بين المتخاصمين، ويمثل الصلح فيها حكماً نهائياً، كما إن إجراءات تسجيل الدعاوى مجانية ومواعيد عقد جلسات الصلح قريبة بالإضافة إلى خصوصية الجلسات وسريتها التامة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 أبريل 2018

وكيل العدل يتفقد دوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة في الظاهرة والبريمي

المزيد

29 مايو 2017

مواطنون: لجان التوفيق والمصالحة تنشر ثقافة الحوار وتبادل المصالح بين الأفراد

المزيد

09 ديسمبر 2015

التوفيق والمصالحة رافد للعدالة

المزيد

08 مايو 2018

العدل تنظم برنامجا تدريبيا لمديري الدوائر ولجان التوفيق والمصالحة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

185.55 مليون ريال .. أرباح بنك مسقط في 2019

الاقتصاد - محلي

سلاسة تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق الحكم ترسخ الثقة في الاقتصاد الوطني

الاقتصاد - محلي

تحذيرات من الأمطار الغزيرة في مسقط .. وموج البحر إلى 3 أمتار

المحليات - أخبار

الشرطة والدفاع المدني تحذران من غزارة الأمطار.. وسقوط مركبة من أعلى جسر حلبان.. وازدحام مروري بمعظم الطرق

المحليات - أخبار

هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مسقط وشمال وجنوب الباطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة