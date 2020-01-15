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القاموس في رثاء السلطان قابوس

الأربعاء 15 يناير 2020 06:28 م بتوقيت مسقط

القاموس في رثاء السلطان قابوس

 

أبو نبراس البوصافي | مسقط

 

أقسمْتُ أنكَ مُذْ رحلتَ ديارَنا

                     حزِنتْ لأجْلكَ مسقطٌ وظُفارُ

//

وكذاكَ كلُّ عمانَ في يتْمٍ أبي

                      حتى الصدورُ بقَلْبِهنَّ  النارُ

//

فجِعوا على خبرٍ يُرَوِّعُ أمَّةً

                      قُلْ لي  بربِّكَ كيفَ لا أنْهارُ

//

قلْ لي بربِّكَ أين أسكبُ دمعتي

                      وأنا الذي في داخلي الإكبارُ

//

قلْ لي بربِّكَ كيف أكتبُ أحرُفًا

                        ما عدْتُ أعرفُ أيُّها أختارُ

//

قدْ كنتُ أكتبُ كلَّ يومٍ قصَّةً

                        يزهو لديَّ من القصيدِ كثارُ

//

واليومَ لا أقوى على حرْفٍ أنا

                        عنْدي لساني  الصارمُ البتَّارُ

//

هولُ الفواجعِ جمرةٌ مغروسةٌ

                     منْ غرْسِها كلُّ القلوبِ شَرارُ

//

قابوسُ يا نبضَ العمانيِّينَ يا

                            ليثَ المنابرِ كفُّكُمْ أنْهارُ

//

يا ترجمانَ النُّورِ في ليلِ الأسى

                          يا قِبْلةً ترنو لها الأمْصارُ

//

فُجِعتْ عمانُ بفقدكمْ وكأنَّها

                     هُدَّتْ عليها السُّحْبُ والأحجارُ

//

جثمتْ عليها المشكلاتُ وما بكتْ

                          وإذا بموْتِكَ دمْعُها مِسْعارُ

//

مهْما كتبتُ فلا أراني أرْتقي

                           لعظيمِ قدْرِكَ أيُّها الأمطارُ

//

خمسونَ عاما كالأضالعِ سيِّدي

                         نبتَتْ بجسْمي ما بها أخطارُ

//

فلَّ الحديدُ وما تفَلُّ عمانُنا

                            في يدِّ كل العاشقينَ سِوارُ

//

عهدًا سنبقى ما حيِينَا هِزْبرًا

                          يحْمي عمانَ وكلُّنا كرَّارُ

//

عهدًا سنكملُ ما أردتَ وإننا

                         جندٌ سيُنْثرُ حولهُ الأزهارُ

//

أتُرى قصيدي هل أجادَ رثاءَهُ

                     فبِرمشِ عيْني خُطَّتِ الأشْعارُ

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