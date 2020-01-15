القاموس في رثاء السلطان قابوس

أبو نبراس البوصافي | مسقط

أقسمْتُ أنكَ مُذْ رحلتَ ديارَنا

حزِنتْ لأجْلكَ مسقطٌ وظُفارُ

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وكذاكَ كلُّ عمانَ في يتْمٍ أبي

حتى الصدورُ بقَلْبِهنَّ النارُ

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فجِعوا على خبرٍ يُرَوِّعُ أمَّةً

قُلْ لي بربِّكَ كيفَ لا أنْهارُ

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قلْ لي بربِّكَ أين أسكبُ دمعتي

وأنا الذي في داخلي الإكبارُ

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قلْ لي بربِّكَ كيف أكتبُ أحرُفًا

ما عدْتُ أعرفُ أيُّها أختارُ

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قدْ كنتُ أكتبُ كلَّ يومٍ قصَّةً

يزهو لديَّ من القصيدِ كثارُ

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واليومَ لا أقوى على حرْفٍ أنا

عنْدي لساني الصارمُ البتَّارُ

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هولُ الفواجعِ جمرةٌ مغروسةٌ

منْ غرْسِها كلُّ القلوبِ شَرارُ

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قابوسُ يا نبضَ العمانيِّينَ يا

ليثَ المنابرِ كفُّكُمْ أنْهارُ

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يا ترجمانَ النُّورِ في ليلِ الأسى

يا قِبْلةً ترنو لها الأمْصارُ

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فُجِعتْ عمانُ بفقدكمْ وكأنَّها

هُدَّتْ عليها السُّحْبُ والأحجارُ

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جثمتْ عليها المشكلاتُ وما بكتْ

وإذا بموْتِكَ دمْعُها مِسْعارُ

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مهْما كتبتُ فلا أراني أرْتقي

لعظيمِ قدْرِكَ أيُّها الأمطارُ

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خمسونَ عاما كالأضالعِ سيِّدي

نبتَتْ بجسْمي ما بها أخطارُ

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فلَّ الحديدُ وما تفَلُّ عمانُنا

في يدِّ كل العاشقينَ سِوارُ

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عهدًا سنبقى ما حيِينَا هِزْبرًا

يحْمي عمانَ وكلُّنا كرَّارُ

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عهدًا سنكملُ ما أردتَ وإننا

جندٌ سيُنْثرُ حولهُ الأزهارُ

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أتُرى قصيدي هل أجادَ رثاءَهُ

فبِرمشِ عيْني خُطَّتِ الأشْعارُ