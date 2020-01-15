القاموس في رثاء السلطان قابوس

أبو نبراس البوصافي | مسقط
أقسمْتُ أنكَ مُذْ رحلتَ ديارَنا
حزِنتْ لأجْلكَ مسقطٌ وظُفارُ
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وكذاكَ كلُّ عمانَ في يتْمٍ أبي
حتى الصدورُ بقَلْبِهنَّ النارُ
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فجِعوا على خبرٍ يُرَوِّعُ أمَّةً
قُلْ لي بربِّكَ كيفَ لا أنْهارُ
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قلْ لي بربِّكَ أين أسكبُ دمعتي
وأنا الذي في داخلي الإكبارُ
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قلْ لي بربِّكَ كيف أكتبُ أحرُفًا
ما عدْتُ أعرفُ أيُّها أختارُ
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قدْ كنتُ أكتبُ كلَّ يومٍ قصَّةً
يزهو لديَّ من القصيدِ كثارُ
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واليومَ لا أقوى على حرْفٍ أنا
عنْدي لساني الصارمُ البتَّارُ
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هولُ الفواجعِ جمرةٌ مغروسةٌ
منْ غرْسِها كلُّ القلوبِ شَرارُ
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قابوسُ يا نبضَ العمانيِّينَ يا
ليثَ المنابرِ كفُّكُمْ أنْهارُ
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يا ترجمانَ النُّورِ في ليلِ الأسى
يا قِبْلةً ترنو لها الأمْصارُ
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فُجِعتْ عمانُ بفقدكمْ وكأنَّها
هُدَّتْ عليها السُّحْبُ والأحجارُ
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جثمتْ عليها المشكلاتُ وما بكتْ
وإذا بموْتِكَ دمْعُها مِسْعارُ
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مهْما كتبتُ فلا أراني أرْتقي
لعظيمِ قدْرِكَ أيُّها الأمطارُ
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خمسونَ عاما كالأضالعِ سيِّدي
نبتَتْ بجسْمي ما بها أخطارُ
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فلَّ الحديدُ وما تفَلُّ عمانُنا
في يدِّ كل العاشقينَ سِوارُ
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عهدًا سنبقى ما حيِينَا هِزْبرًا
يحْمي عمانَ وكلُّنا كرَّارُ
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عهدًا سنكملُ ما أردتَ وإننا
جندٌ سيُنْثرُ حولهُ الأزهارُ
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أتُرى قصيدي هل أجادَ رثاءَهُ
فبِرمشِ عيْني خُطَّتِ الأشْعارُ