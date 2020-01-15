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مصاب جلل

الأربعاء 15 يناير 2020 06:21 م بتوقيت مسقط

مصاب جلل

 

عبدالله بن هلال بن زاهر الإسماعيلي

 

أيُّ خَطبٍ فِي بِلادِي قَد نَزَل

حِينَ جَاءَ الخَبرُ الكُلُّ اشتَعَل

 

أيُّ رِزٍّ نَرزَءُ اليومَ أيَا

بَلدَةَ الطُّهرِ وَيا تَاجَ الدُّوَل

 

أيُّ حُزنٍ حَلَّ بِالشَّعبِ الأبِي

حِينَ قَالَ الكُلُّ قَابُوسُ ارتَحَل

 

حِينَ جَاءَت سَكرَةُ المَوتِ التِي

تَأخُذُ الرُّوحَ إلَى دَارِ الأزَل

 

يَا إلَهِي ارحَمهُ يَا رَبَّ السَّمَا

يَا إلَهِي اجعَلهُ فِي خَيرٍ النُّزُل

 

يَا عُمَانَ الخَيرِ كُونِي دَائِمًا

بَلدَةً طَيِّبَةً تُؤتِي الأُكُل

 

يَا إلَهِي بِالدُّعَا نَدعُو بِأن

تُنزِل اللطفَ فَذَا خَطبٌ جَلَل

 

يَا إلَهِي حُزننَا بِالفَقدِ ذَا

أيُّ حُزنٍ فِي قُلُوبٍ قَد نَزَل

 

كُلُّ قَلبٍ فِي عُمَانَ الخَيرِ أنّ

كُلُّ قَلبٍ فِيهِ حُزنٌ مُشتَعِل

 

كُلُّ هَذِه الأرضِ صَوتٌ وَاحِدٌ

تَرفَعُ الصَّوتَ بِقَلبٍ مُندَمِل

 

تَسألُ اللهَ بِأن يَقبلهُ

في رضاهُ بل ويعفو للزَّلَل

 

تَسألُ اللهَ بِأن يَرقَى إلَى

جَنَّةِ الخُلدِ وَيُلبِسهُ الحُلَل

 

صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى بَدرِ الدُّجَى

أحمَدٍ خَيرِ الوَرَى مُنذُ الأزَل

 

مَا سَنَى الكُونُ إذَا النُّورُ بَدَا

أو دَجَى الليلُ إذَا النَّجمُ أفَل

 

 

 

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