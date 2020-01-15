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بالفيديو والصور.. الجبل الأخضر يكتسي بالبياض

الأربعاء 15 يناير 2020 06:14 م بتوقيت مسقط

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الرؤية- خاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات، تظهر سقوط البرد وانتشار الثلوج في الجبل الأخضر.

وبسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة الناتج عن تأثر السلطنة وباقي الدول الخليجية بمنخفض جوي، وموجة من البرد مع حركة رياح نشطة، إلى تساقط الثلوج على بعض المناطق بالسلطنة.

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار تدفق السحب الماطرة وهطول أمطار متفرقة على سواحل بحر عمان وعلى جبال الحجر والمناطق المجاورة لجبال الحجر مع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية المرتفعة كما يستمر الأنخفاض  الملحوظ في درجات الحرارة اليوم وحتى السبت المقبل.

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