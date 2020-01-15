بالفيديو.. إنقاذ 18 شخصا بعد أن غمرت مياه الأمطار منازلهم

مسقط - الرؤية

تعاملت الهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف مع بلاغات عديدة باقتحام مياه الأمطار للمنازل في عدة مناطق في مسقط، وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه في منطقة الموالح بولاية السيب تم إنقاذ ١٨ شخصاً بعد أن غمرت المياه منازلهم نتيجة هطول الأمطار بغزارة في محافظة مسقط.

وتشهد محافظة مسقط اليوم الأربعاء تدفق وتكاثف السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة، أدت الى نزول الشعاب وجريان عدد من الأودية.

وقد شهدت مناطق قريات والسيب وبوشر ومطرح والعامرات هطول أمطار متفاوتة الغزارة، أدت الى نزول الشعاب وجريان عدد من الأودية.

وتظهر الصور الجوية تواجد السحب الممطرة ببحر عمان وامتدادها على مسقط تتحرك شرقا نحو قريات .