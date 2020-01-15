بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

مسقط – الرؤية

أشارت المديرية العامة للارصاد الجوية إلى استمرار تدفق السحب الماطرة وهطول أمطار متفرقة على سواحل بحر عمان وعلى جبال الحجر والمناطق المجاورة لجبال الحجر مع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية المرتفعة كما يستمر الأنخفاض الملحوظ في درجات الحرارة اليوم وحتى السبت المقبل.

من جانبها دعت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الجميع إلى ضرورة إتباع إرشادات السلامة والإنتباه أثناء فترة هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية، وذلك بعد تعدد بلاغات الاحتجاز.

وقد تسبب هطول الأمطار الغزيرة على مسقط في جريان بعض الأودية والشعاب مع وجود كثافة مرورية عامة على مختلف طرق محافظة مسقط.

وقد تم رصد جريان وادي عدي ووادي خلفان بولاية مطرح وجريان وادي الغدير بولاية بوشر بمحافظة مسقط.