الأربعاء, 15 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

الأربعاء 15 يناير 2020 03:42 م بتوقيت مسقط

EOT5_JaXUAAeefx
EOT5-GqX0AARBty
EOT6ALdXUAEbAqc
EOT6BY6WAAIQrJW
EOUaaLZWsAQg1Yg
EOUaavbWsAEYifv
EOUabPeWAAE20Gb
EOUaZl8WoAI9MF3
EOUE7uQXkAI5CMS

 

مسقط – الرؤية

أشارت المديرية العامة للارصاد الجوية إلى استمرار تدفق السحب الماطرة وهطول أمطار متفرقة على سواحل بحر عمان وعلى جبال الحجر والمناطق المجاورة لجبال الحجر مع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية المرتفعة كما يستمر الأنخفاض الملحوظ في درجات الحرارة اليوم وحتى السبت المقبل.

من جانبها دعت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الجميع إلى ضرورة إتباع إرشادات السلامة والإنتباه أثناء فترة هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية، وذلك بعد تعدد بلاغات الاحتجاز.

وقد تسبب هطول الأمطار الغزيرة على مسقط في جريان بعض الأودية والشعاب مع وجود كثافة مرورية عامة على مختلف طرق محافظة مسقط.

وقد تم رصد جريان وادي عدي ووادي خلفان بولاية مطرح وجريان وادي الغدير بولاية بوشر بمحافظة مسقط.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 نوفمبر 2019

بالفيديو والصور: استمرار هطول الأمطار على عدد من الولايات .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المزيد

16 يونيو 2019

بالفيديو والصور.. مياه البحر تقتحم المنازل في راس الحد

المزيد

29 أكتوبر 2018

تعدد بلاغات الاحتجاز في مسقط بسبب الأمطار الغزيرة

المزيد

20 نوفمبر 2019

تعدد بلاغات الاحتجاز بسبب الأمطار الغزيرة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

185.55 مليون ريال .. أرباح بنك مسقط في 2019

الاقتصاد - محلي

سلاسة تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق الحكم ترسخ الثقة في الاقتصاد الوطني

الاقتصاد - محلي

تحذيرات من الأمطار الغزيرة في مسقط .. وموج البحر إلى 3 أمتار

المحليات - أخبار

الشرطة والدفاع المدني تحذران من غزارة الأمطار.. وسقوط مركبة من أعلى جسر حلبان.. وازدحام مروري بمعظم الطرق

المحليات - أخبار

هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مسقط وشمال وجنوب الباطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة