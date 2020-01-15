الأربعاء, 15 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

185.55 مليون ريال .. أرباح بنك مسقط في 2019

الأربعاء 15 يناير 2020 03:32 م بتوقيت مسقط

185.55 مليون ريال .. أرباح بنك مسقط في 2019

مسقط - الرؤية

أعلن بنك مسقط المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، عن النتائج المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتي أظهرت تحقيق البنك ربحاً صافياً قدره ( 185.55 ) مليون ريال عماني للعام 2019م مقارنة بالربح الصافي البالغ ( 179.63 ) مليون ريال عماني للعام 2018م أي بزيادة نسبتها (3.3 %)

وأوضح البنك في إفصاح عبر موقع سوق مسقط للأوراق المالية أن صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي بلغ (316.97) مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مقارنة بمبلغ (304.29) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2018م. أي بزيادة نسبتها 4.2%.

وبلغت الإيرادات الأخرى (155.21) مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مقارنة بمبلغ ( 142.45 ) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م. أي بزيادة نسبتها (9%)، أما مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م فبلغت ( 195.95 ) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ ( 190.34 ) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م، أي بزيادة نسبتها (2.9 %)4

وخصص البنك مبلغاً قدره ( 56.13 ) مليون ريال عماني لمجابهة خسائر الفروض و الخسائر الأخرى للعام 2019م مقابل مخصصات بلغت ( 13.29 ) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م، وانخفض صافي محفظة القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة (0.7 %) لتصل إلى( 8,879) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ ( 8,939) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2018م، ويعزى الانخفاض في صافي محفظة القروض إلى السداد المسبق لبعض قروض الشركات الكبرى في 2019م.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 يوليو 2018

89.7 مليون ريال أرباح بنك مسقط في النصف الأول بنمو 6.4%.. و36.18 مليون لمجابهة خسائر القروض

المزيد

19 أبريل 2017

في مسقط .. سارقة ومتهم بالايذاء وآخر بالاحتيال ورابع لتعاطي وحيازة مخدرات .. وضبط 185 متهما في مارس

المزيد

10 فبراير 2018

بالصور.. 185 شخصا يشاركون في مسير رياضي من العامرات إلى القرم

المزيد

17 مايو 2016

"القوى العاملة": ضبط 185 مخالفا في مداهمات لمنازل تأوي وافدين بولايات السيب وبوشر ومطرح

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

185.55 مليون ريال .. أرباح بنك مسقط في 2019

الاقتصاد - محلي

سلاسة تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق الحكم ترسخ الثقة في الاقتصاد الوطني

الاقتصاد - محلي

تحذيرات من الأمطار الغزيرة في مسقط .. وموج البحر إلى 3 أمتار

المحليات - أخبار

الشرطة والدفاع المدني تحذران من غزارة الأمطار.. وسقوط مركبة من أعلى جسر حلبان.. وازدحام مروري بمعظم الطرق

المحليات - أخبار

هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مسقط وشمال وجنوب الباطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة