185.55 مليون ريال .. أرباح بنك مسقط في 2019

مسقط - الرؤية

أعلن بنك مسقط المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، عن النتائج المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتي أظهرت تحقيق البنك ربحاً صافياً قدره ( 185.55 ) مليون ريال عماني للعام 2019م مقارنة بالربح الصافي البالغ ( 179.63 ) مليون ريال عماني للعام 2018م أي بزيادة نسبتها (3.3 %)

وأوضح البنك في إفصاح عبر موقع سوق مسقط للأوراق المالية أن صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي بلغ (316.97) مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مقارنة بمبلغ (304.29) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2018م. أي بزيادة نسبتها 4.2%.

وبلغت الإيرادات الأخرى (155.21) مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مقارنة بمبلغ ( 142.45 ) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م. أي بزيادة نسبتها (9%)، أما مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م فبلغت ( 195.95 ) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ ( 190.34 ) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م، أي بزيادة نسبتها (2.9 %)4

وخصص البنك مبلغاً قدره ( 56.13 ) مليون ريال عماني لمجابهة خسائر الفروض و الخسائر الأخرى للعام 2019م مقابل مخصصات بلغت ( 13.29 ) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م، وانخفض صافي محفظة القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة (0.7 %) لتصل إلى( 8,879) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ ( 8,939) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2018م، ويعزى الانخفاض في صافي محفظة القروض إلى السداد المسبق لبعض قروض الشركات الكبرى في 2019م.