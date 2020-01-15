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جلالة السلطان المعظم يستقبل مبعوث رئيس الجمهورية الإيطالية

الأربعاء 15 يناير 2020 01:47 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان المعظم يستقبل مبعوث رئيس الجمهورية الإيطالية

مسقط - العمانية

 استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه - بقصر العلم العامر صباح اليوم معالي فرانشيسكو بوكيا وزير الشؤون الإقليمية الإيطالي والوفد المرافق له مبعوث فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الايطالية .

 وقد نقل المبعوث الإيطالي إلى جلالته والأسرة المالكة تعازي ومواساة فخامة رئيس الجمهورية الايطالية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه- .

 من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم – أعزه الله - عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الإيطالي على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل.

 حضر اللقاء معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني وصاحب السمو السيد حمد بن ثويني بن شهاب آل سعيد وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد .

 

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