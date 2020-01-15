الأربعاء, 15 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

أمطار بين المتوسطة والغزيرة على عدد من ولايات السلطنة

الأربعاء 15 يناير 2020 01:46 م بتوقيت مسقط

أمطار بين المتوسطة والغزيرة على عدد من ولايات السلطنة

 

مسقط - العمانية

 شهدت محافظات جنوب وشمال الباطنة ومسندم ومسقط والداخلية اليوم هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة 
والخفيفة سالت على أثرها الأودية والشعاب .

 فقد هطلت أمطار خفيفة على محافظة جنوب الباطنة وذلك في ولاية بركاء تركزت في النعمان والعقدة والرميس كما هطلت أمطار خفيفة كذلك على ولايات شناص ولوى وصحار وصحم والخابورة بالإضافة الى السويق.

 وهطلت أيضًا أمطار خفيفة على محافظة مسندم وذلك على ولاية خصب تركزت في الحالة وشاطيء بصة وقدى والحاجز وحي السلام والشرجة.

 وفي ولايتي مسقط والسيب هطلت أمطار متوسطة نزلت على إثرها الشعاب بينما هطلت على ولاية بوشر أمطار غزيرة جرى على إثرها وادي" الغدير " . وفي ولاية قريات هطلت أمطار خفيفة على الحاجز والمعلاة والعينين والشهباري وحي الظاهر بينما هطلت أمطار غزيرة على ولاية مطرح جرى على اثرها وادي " عدي " و" وادي خلفان " فيما شهدت ولاية العامرات الحاجز وصياء وسمكت ومدينة النهضة ووادي حطاط والجفينة والمحج والسرين هطول أمطار خفيفة .
 وفي محافظة الداخلية هطلت أمطار خفيفة على ولاية بدبد تركزت في فنجا 
وفي ولاية سمائل سقطت على لزغ وسيح المعيدن.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 مايو 2017

أمطار بين المتوسطة والغزيرة على بعض الولايات

المزيد

07 سبتمبر 2017

بالصور.. أمطار بين المتوسطة والغزيرة على محافظة الظاهرة

المزيد

06 سبتمبر 2015

أمطار غزيرة على عدد من ولايات السلطنة.. والشرطة والدفاع المدني والإسعاف تهيب بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر لدى عبور الأودية

المزيد

02 مارس 2018

هطول أمطار على عدد من ولايات السلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سلاسة تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق الحكم ترسخ الثقة في الاقتصاد الوطني

الاقتصاد - محلي

تحذيرات من الأمطار الغزيرة في مسقط .. وموج البحر إلى 3 أمتار

المحليات - أخبار

الشرطة والدفاع المدني تحذران من غزارة الأمطار.. وسقوط مركبة من أعلى جسر حلبان.. وازدحام مروري بمعظم الطرق

المحليات - أخبار

هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مسقط وشمال وجنوب الباطنة

المحليات - أخبار

وسائل الإعلام العربية والعالمية تُواصل إبراز مآثر السلطان قابوس.. وتشيد بالانتقال السلس للسلطة

المحليات - أخبار

قرار بغلق شارع السلطان قابوس .. صباح الغد

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة