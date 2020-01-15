أمطار بين المتوسطة والغزيرة على عدد من ولايات السلطنة

مسقط - العمانية

شهدت محافظات جنوب وشمال الباطنة ومسندم ومسقط والداخلية اليوم هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة

والخفيفة سالت على أثرها الأودية والشعاب .

فقد هطلت أمطار خفيفة على محافظة جنوب الباطنة وذلك في ولاية بركاء تركزت في النعمان والعقدة والرميس كما هطلت أمطار خفيفة كذلك على ولايات شناص ولوى وصحار وصحم والخابورة بالإضافة الى السويق.

وهطلت أيضًا أمطار خفيفة على محافظة مسندم وذلك على ولاية خصب تركزت في الحالة وشاطيء بصة وقدى والحاجز وحي السلام والشرجة.

وفي ولايتي مسقط والسيب هطلت أمطار متوسطة نزلت على إثرها الشعاب بينما هطلت على ولاية بوشر أمطار غزيرة جرى على إثرها وادي" الغدير " . وفي ولاية قريات هطلت أمطار خفيفة على الحاجز والمعلاة والعينين والشهباري وحي الظاهر بينما هطلت أمطار غزيرة على ولاية مطرح جرى على اثرها وادي " عدي " و" وادي خلفان " فيما شهدت ولاية العامرات الحاجز وصياء وسمكت ومدينة النهضة ووادي حطاط والجفينة والمحج والسرين هطول أمطار خفيفة .

وفي محافظة الداخلية هطلت أمطار خفيفة على ولاية بدبد تركزت في فنجا

وفي ولاية سمائل سقطت على لزغ وسيح المعيدن.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد