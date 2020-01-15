جلالة السلطان يتسلم رسالة خطية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

مسقط - العمانية

تسلم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم – حفظه الله ورعاه – رسالة خطية من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال استقبال جلالته بقصر العلم العامر صباح اليوم الوفد الرئاسي الأمريكي برئاسة معالي دان برويليت وزير الطاقة الأمريكي الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه -. وقد أعرب معالي الضيف الأمريكي والوفد المرافق له خلال لقائهم بجلالة السلطان المعظم عن خالص التعازي والمواساة باسم القيادة والحكومة والشعب الأمريكي الصديق في الفقيد الكبير .

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – عن خالص شكره وعظيم تقديره لمعالي الضيف والوفد المرافق له على ما عبروا عنه من تعازي ومواساة صادقة.

حضر اللقاء معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني ومعالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد.