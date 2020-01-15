الشرطة والدفاع المدني تحذران من غزارة الأمطار.. وسقوط مركبة من أعلى جسر حلبان.. وازدحام مروري بمعظم الطرق

قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ‏ ان المحافظات الشمالية من السلطنة تشهد هطول أمطار متفاوتة الغزارة وجريان للأودية ،وعليه تدعو الهيئة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري الأودية وأعمدة الكهرباء والإنارة. ‏وتجنب إستخدام الهواتف النقالة في الأماكن المفتوحة والمرتفعات تجنباً لحدوث الصواعق.. جعلها الله أمطار خير وبركة، ونتمنى السلامة للجميع. من جانبها أشارت شرطة عمان السلطانية إلى ‏استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة على مختلف ولايات محافظة مسقط مع احتمالية زيادتها وجريان الشعاب والأودية في قادم الوقت، يرجى اتباع ارشادات السلامة أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية خلال جريانها. ‎ وأضافت بأن ‏طريق مسقط السريع يشهد ازدحاما مروريا بالاتجاه إلى مسقط بسبب كثافة المركبات وهطول الأمطار، يرجى توخي الحيطة والحذر، نرجو لكم السلامة. وقد تسببت الأمطار في ‏وقوع حادث تصادم بين مركبتين وسقوط أحد المركبات من على جسر حلبان مع وجود مصاب وازدحام مروري.