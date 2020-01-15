هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مسقط وشمال وجنوب الباطنة

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تدفق وتكاثف السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على المناطق الساحلية لبحر عمان (محافظات مسقط وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسندم) مع انتشار السحب على أجزاء من محافظات البريمي والظاهرة والداخلية. وقد شهدت قرى وولايات محافظة مسقط صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، أدت الى نزول الشعاب وجريان عدد من الأودية. وقد شهدت مناطق قريات والسيب وبوشر ومطرح والعامرات هطول أمطار متفاوتة الغزارة، أدت الى نزول الشعاب وجريان عدد من الأودية. وتظهر الصور الجوية تواجد السحب الممطرة ببحر عمان وامتدادها على مسقط تتحرك شرقا نحو قريات - صور مع تزايد فرص هطول الأمطار. ‏ وأضافت الأرصاد بأن الطقس غائم جزئيًا على محافظات مسندم والبريمي وشمال وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية وجنوب الشرقية مع توفر فرص هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تطاير الأتربة والغبار بفعل الرياح النشطة. ‏‎وسجلت دررجات الحرارة في ولاية السيب 22 / 14 وفي ولاية صلالة 25 / 17 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 25 درجة في صلالة وأدناها درجتان تحت الصفر في جبل شمس.