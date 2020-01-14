جلالة السلطان يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه-.

وقد أعرب معاليه خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان. من جانبه عبّر جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - عن خالص شكره وتقديره لمعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنبهم كل سوء ومكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.