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المعلم ينقل تعازي الرئيس السوري بشار الأسد

الثلاثاء 14 يناير 2020 08:55 م بتوقيت مسقط

المعلم ينقل تعازي الرئيس السوري بشار الأسد

مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر أمس معالي وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية والوفد المرافق له مبعوث فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه-.

ونقل المعلم تعازي ومواساة فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيّب الله ثراه - داعيًا الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبّر جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية على تعازيه الخالصة ومواساته الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنّبه والشعب السوري الشقيق كل سوء ومكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

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