جلالة السلطان يستقبل مبعوث رئيس جمهورية كوريا

مسقط - العمانية

استقبل حَضْرَة صَاحِب الجَلالة السُّلطَان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر، أمس، معالي جيونج كيونج دو وزير الدفاع الوطني الكوري مبعوث فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا.

ونقل المبعوث الكوري تعازي ومواساة فخامة الرئيس الكوري لجلالته والأسرة المالكة؛ في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

من جانبه، أعرب جَلَالَة السُّلطَان المُعَظَّم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الكوري على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل.. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.