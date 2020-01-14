الثلاثاء, 14 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
17 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

جلالة السلطان يستقبل مبعوث رئيس جمهورية كوريا

الثلاثاء 14 يناير 2020 08:44 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل مبعوث رئيس جمهورية كوريا

مسقط - العمانية

استقبل حَضْرَة صَاحِب الجَلالة السُّلطَان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر، أمس، معالي جيونج كيونج دو وزير الدفاع الوطني الكوري مبعوث فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا.

ونقل المبعوث الكوري تعازي ومواساة فخامة الرئيس الكوري لجلالته والأسرة المالكة؛ في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

من جانبه، أعرب جَلَالَة السُّلطَان المُعَظَّم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الكوري على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل.. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 يناير 2020

جلالة السلطان يستقبل مبعوث رئيسة جمهورية سنغافورة

المزيد

14 يناير 2020

جلالة السلطان يستقبل مبعوث رئيس تنزانيا المتحدة

المزيد

14 يناير 2020

جلالة السلطان هيثم بن طارق يستقبل رئيس جمهورية الصومال

المزيد

14 يناير 2020

جلالة السلطان يستقبل مبعوث الرئيس الصيني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وسائل الإعلام العربية والعالمية تُواصل إبراز مآثر السلطان قابوس.. وتشيد بالانتقال السلس للسلطة

المحليات - أخبار

قرار بغلق شارع السلطان قابوس .. صباح الغد

المحليات - شرطة

جلالة السلطان يستقبل هلال الرواحي "الخطاط الخاص لجلالة السلطان قابوس"

المحليات - أخبار

3 أحداث فارقة في التاريخ العُماني الحديث

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يحضر ختام عزاء الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السيد أسعد يستقبل رئيس وزراء اليابان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة