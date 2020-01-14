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جلالة السلطان يستقبل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

الثلاثاء 14 يناير 2020 07:59 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

مسقط - العمانية

استقبلَ حَضْرَة صَاحِب الجَلالة السُّلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر، أمس، الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والوفد المرافق له.

وأعرب الشيخ زايد -خلال اللقاء- عن خالص تعازيه ومواساته لجلالته والأسرة المالكة والشعب العماني؛ في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- سائلًا الله تعالى أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه، شكر جَلَالَة السُّلطَان المُعَظَّم -حفظه الله ورعاه- الشيخ زايد والوفد المرافق له على تعازيهم ومواساتهم الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجنب الجميع كل مكروه.. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

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