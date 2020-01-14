جلالة السلطان يستقبل مبعوث الرئيس الصيني

مسقط- العمانية

استقبل حَضْرَة صَاحِب الجَلالة السُّلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر، أمس معالي وانج تشي جانج وزير العلوم والتكنولوجيا مبعوث فخامة الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.

ونقل المبعوث الصيني تعازي ومواساة فخامة الرئيس الصيني لجلالته والأسرة المالكة؛ في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

من جانبه، أعرب جَلَالة السُّلطان المُعظَّم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الصيني على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل.. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.