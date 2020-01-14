جلالة السلطان يستقبل مبعوث الرئيس الصربي

مسقط - العمانية

استقبلَ حَضْرَة صَاحِب الجَلالة السُّلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر، أمس، سعادة السفير ستانيمر بوكي بك مبعوث فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا.

ونقلَ المبعوث الصربي تعازي ومواساة فخامة الرئيس الصربي لجلالته والأسرة المالكة والشعب العماني؛ في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

من جانبه، أعربَ جَلَالَة السُّلطَان المُعَظَّم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الصربي على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل.. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.