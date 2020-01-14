جلالة السلطان يستقبل مبعوث حاكم عام كندا

مسقط - العمانية

استقبلَ حَضْرَة صَاحِب الجَلالة السُّلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر، أمس، سعادة السفير ستيفن ديون سفير كندا لدى السلطنة مبعوث فخامة جولي باييت حاكم عام كندا.

ونقل المبعوث الكندي تعازي ومواساة فخامة حاكم عام كندا لجلالته والأسرة المالكة؛ في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

من جانبه، أعرب جَلَالَة السُّلطَان المُعَظَّم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لفخامة حاكم عام كندا والشعب الكندي الصديق على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل.. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.