جلالة السلطان يستقبل مبعوث رئيس تنزانيا المتحدة

مسقط - العمانية

استقبل حَضْرَة صَاحِب الجَلالة السُّلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر، أمس، معالي محمد عبود محمد وزير الدولة بجمهورية تنزانيا المتحدة مبعوث فخامة الرئيس جون ماجافولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة.

ونقل المبعوث التنزاني تعازي ومواساة فخامة الرئيس التنزاني لجلالته والأسرة المالكة؛ في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه. من جانبه، أعرب جَلَالَة السُّلطَان المُعَظَّم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لفخامة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُجنب فخامة الرئيس التنزاني والشعب التنزاني الصديق كل مكروه.. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.