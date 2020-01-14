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ترجمة لتعليمات البنك المركزي

جلسات تدريبية لزبائن بنك مسقط للتعريف بالحلول الرقمية المتطورة للمؤسسات

الثلاثاء 14 يناير 2020 07:48 م بتوقيت مسقط

جلسات تدريبية لزبائن بنك مسقط للتعريف بالحلول الرقمية المتطورة للمؤسسات

 

مسقط – الرؤية

 

نظم بنك مسقط جلسات تدريبية وتعريفية لزبائنه من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة حول منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والحلول الرقمية التي يقدمها البنك للشركات ترجمة لتعليمات البنك المركزي العماني، وذلك في المقر الرئيسي لبنك مسقط بمرتفعات المطار.

وركزت الجلسات على تنمية الوعي العام بالحلول الرقمية المتاحة للمؤسسات والشركات والاستخدام الفعال لمنصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وفوائدها في تعزيز الراحة والدفع الآمن في المعاملات المصرفية، وخلال الجلسات التدريبية طرح الحضور عددا من الاستفسارات، وقام فريق بنك مسقط بالرد عليها وسط مشاركة مميزة من قبل ممثلي المؤسسات والشركات.

وأعرب طارق بن عتيق بن عبد المعيد، نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، عن سعادته بتنظيم هذه الجلسة التدريبية لزبائن البنك من الشركات، حيث يدرك بنك مسقط أنّ المستقبل يرتكز على التطوّر التكنولوجي وذلك لتسهيل تخطيط طريق النمو الذي ستنتهجه الشركات. وتعد منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات خطوة واسعة لتحقيق ذلك، حيث تسمح هذه المنصة للشركات بالتحكم في مواردها المالية على مدار الساعة، مشيرا إلى أنّ تنظيم الجلسة التدريبية يأتي ضمن الخطوات التي يقوم بها بنك مسقط لتعزيز مجال الدفع الآمن في تنفيذ المعاملات المصرفية، خاصة المعاملات المتعلقة بدفع الرواتب، كما تأتي تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العماني للاهتمام بهذا الجانب وتعزيز طرق الدفع الآمن في كافة المعاملات المصرفية.

وتعد منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الانترنت التابعة لبنك مسقط حلا لدفع فواتير الزبائن بطريقة آمنة ومضمونة حيث يمكن للمخول لهم باستخدام النظام استعراض وتنزيل تفاصيل الحسابات، وتدعم المنصة أنواعا مختلفة من المعاملات بما في ذلك المعاملات المحلية والمعاملات الدولية والمدفوعات الفردية، كما يمكن رفع الملفات ذات الصلة بالموردين وملف الرواتب والمدفوعات الخاصة مثل بطاقات الائتمان والفواتير.

 

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