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الراشدي يحصل على المركز الثالث في رالي الإمارات

الثلاثاء 14 يناير 2020 07:44 م بتوقيت مسقط

الراشدي يحصل على المركز الثالث في رالي الإمارات

 

مسقط – الرؤية

أحرز المتسابق العماني فيصل الراشدي المركز الثالث في الجولة الأولى لبطولة الإمارات للراليات للعام الحالي 2020م، حيث تكون السباق من 6 مراحل بإجمالي مسافة بلغت حوالي 100 كيلومتر عبر مرحلتين في منطقة كدرة بإمارة الشارقة.

وجاءت المرحلة الأولى في مزارع الذيد لمسافة 14 كيلومترا فيما نظمت المرحلة الثانية في الذيد ولمسافة ما يقارب 11 كيلومترا وتمت إعادة كل مرحلة ثلاث مرات.

وأنهى السائق فيصل الراشدي وملاحه وليد الراشدي وعلى متن سيارة سوبارو امبريزا، السباق بزمن بلغ 46 دقيقة و35 ثانية خلف السائق التشيكي كوباسيتش صاحب المركز الأول وجاء الشيخ عبدالله القاسمي في المركز الثاني وكان السباق قد شهد مشاركة 10 متسابقين أكمل منهم 9 متسابقين بعد انسحاب المتسابق الشيخ محمد عبدالله القاسمي من المرحلة الثانية للسباق والذي جرى وسط أجواء شتوية وسقوط أمطار في معظم أحيان السباق والذي تأثرت معه المراحل في بعض الأجزاء .

 

 

 

 

 

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