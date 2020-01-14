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شاهد .. دعاء مؤثر في ختام عزاء جلالة السلطان قابوس

الثلاثاء 14 يناير 2020 06:57 م بتوقيت مسقط

شاهد .. دعاء مؤثر في ختام عزاء جلالة السلطان قابوس

مسقط - الرؤية

حضر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر بمسقط اليوم ختام العزاء على المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه-.

وقد حضر بمعية جلالته- حفظه الله ورعاه- عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وجمع من المعزين.

وقد تضرع الجميع بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لفقيد الوطن جلالة السلطان الراحل ويرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار وحسن أولئك رفيقا.

كما توجهوا بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفق حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ويكلؤه بعين حفظه ورعايته ويوفقه لما فيه خير بلاده وشعبه وأمته، وأن يسدد المولى على طريق الخير والسؤدد خطاه.

وكتب الدعاء بختمة العزاء / هلال بن سيف الشيادي

وقرأه الشيخ طالب القنوبي إمام الجامع الأكبر والمنشد محمد المنجي.

الدعاء

اللهم يا من تطمئن بذكره  القلوب، وتشرق بنوره الدروب، وتلجأ إلى رحمته الشعوب، كريم في عطائك، عظيم في كبريائك، رحيم بعبادك وخلقك، حكيم في وحيك وحقك، تحبُّ عبادك الطيبين البررة، وأنت خير معين للقلوب المنكسرة، وخير مجير للنفوس المنقهرة، أرسلت لنا بلطفك نبي الرحمة لتتم به النعمة وتهتدي بهديه الأمة صلى الله عليه وسلم ما أشرق شمس وقمر، وما تفتح ورد وزهر، وما جرى فلج ونهر، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأبرار ، وأصحابه الصادقين الأخيار، ما تعاقب ليل ونهار، وانهلّ المطر المدرار

اللهم نسألك بحبك أولياءك، وبتقريبك أصفياءك وبصنعك أرضك وسماءك أن تنزل على عبدك الطيب قابوس  زلفاك ورحماءك، اللهم إن عبدك الطيب قابوس بن سعيد في ذمتك، فاجعله يا رباه في طيوب رحمتك، وفي سكوب نعمتك، واعف عنه عن كل خطأ ونسيان، ونقه من الذنوب والأوزار بالغفران، وجازه إحسانا بإحسان، اللهم اعتقه من النيران واحشره مع المتقين والشهداء والصالحين

ربنا كما فتح لنا أبواب بيوتك في كل مكان فافتح له أبواب الجنان، وأسكنه في القصور مع الحور العين الحسان في القصور متنعما بين الفواكه والولدان

اللهم كما نقل عمان من الظلام إلى النور، ربنا فلا توحشه في ظلمة القبور، ولقّه بالنضرة والسرور.

اللهم كما أسعد أهل عمان في حكمه وقيادته، ربنا فأسعده في ختمه ونهايته وارعه بحفظك كما كلأنا برعايته.

اللهم كما دعا للسلام ونشر فينا السلام وأطفأ نار الحروب بالسلام ربنا فأدخله جنتك دار السلام يا عظيم يا سلام

اللهم كما رفع شأننا وذكرَنا في الأمم، ربنا فارفع عنه الظُلَم، وتجاوز ما كتبه عليه القلم وارفعه في جنتك في أعلى الفردوس

اللهم طمئن نفسه بجنتك، وارزقه الرحمة بمنتك،

يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن.

ربنا أدمْ علينا الأمن والأمان، واليمن والإيمان،  والحسنى والإحسان، ربنا زدنا من فضلك ونعمك، وأسبل علينا فيض كرمك، واجعل عمان وأهلها في خير وسلام، وفي ود وسعادة ووئام، وفي هيبة وأعلى مقام، نعيش في نعمة منك وإكرام وفي تآلف وانسجام لتخلد بلادنا في خير وسؤدد ومجد وعز ورخاء إلى يوم القيام.

اللهم يا من بيدك العز والذل، ومنك المنع والبذل، والمجد والعدل، ومن لدنك التوفيق والسداد، والهدي والرشاد، ربنا فأكرم سلطاننا هيثم بعزك وجلالك، وأنعم عليه  من خيرك ونوالك، ولا تحرمه طيب وصالك ولا نيل جمالك، اللهم وفقه في مسيرته، وجمل بالتوفيق والسداد كل سيرته، وارزقه الحكمة وفصل الخطاب، وسدده في الأمر والنهي على هدىً وصواب، واجعله للبلاد منارا، ولشعبه عزة وفخارا، وأيده بالرجال الأوفياء، والوزراء النجباء، وبالمستشارين الصادقين الأمناء واحمه بالجنود الأقوياء، والقادة الباسلين الخلصاء ، اللهم ربنا أنزل عليه توفيقك، واجعله يستهدي طريقك،

ربنا انصره على كل من عاداه، وارفع رايته وأعلِ مقامه وهيبته فأنت خير معين وأنت أحكم الحاكمين، ربنا لا تدع أمامه مشكلة إلا حلها، ولا معضلة إلا فلها، ولا مصيبة إلا ردها، ولا حربا إلا هدها، ربنا احفظه بحفظك ورعايتك واجعله في عين عنايتك وأبقه في طريق هدايتك يا كريم يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.

وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

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