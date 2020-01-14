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جلالة السلطان يستقبل يوسف العثيمين

الثلاثاء 14 يناير 2020 05:29 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل يوسف العثيمين

مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه - بقصر العلم العامر اليوم، معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب معاليه عن خالص التعازي والمواساة لجلالته والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه - سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه شكر جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- معالي الدكتور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على تعازيه ومواساته الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه.

 

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