جلالة السلطان يحضر ختام عزاء الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

◄ تضرع الجميع بالدعاء إلى الله أن يغفر لفقيد الوطن ويرحمه رحمة واسعة

◄ الدعاء لجلالة السلطان هيثم بن طارق بالتوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والشعب

مسقط - العمانية

حَضَر حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر بمسقط، أمس، ختام العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

وقد حَضَر بمعيَّة جلالته -حفظه الله ورعاه- عددٌ من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وجمع من المعزِّين. وقد تضرَّع الجميع بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لفقيد الوطن جلالة السلطان الراحل ويرحمه رحمة واسعة، ويُسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار، وحَسُن أولئك رفيقا.

كما توجَّهوا بالدعاء إلى الله تعالى أن يُوفق حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم، ويكلؤه بعين حفظه ورعايته، ويوفقه لما فيه خير بلاده وشعبه وأمته، وأن يُسدِّد المولى على طريق الخير والسؤدد خطاه.